Zes e Tav, due emendamenti alla Finanziaria dell’onorevole Ottaviani. Amata: “Le priorità del territorio all’attenzione del Parlamento” | TG24.info

Il capogruppo della Lega in consiglio provinciale ricorda che sulla Zona economica speciale aveva richiesto un intervento delle istituzioni sovraordinate oltre un anno fa.

“Non posso non accogliere favorevolmente l’ammissione di due emendamenti alla finanziaria presentati in Commissione Bilancio dall’onorevole Nicola Ottaviani. Un passaggio fondamentale che riapre la partita rispetto a due priorità per il nostro territorio e il suo rilancio”. Lo dichiara in una nota il consigliere provinciale Andrea Amata che evidenzia: “Sulla Zes è da circa un anno che stiamo lavorando di sponda tra i vari livelli istituzionali della Lega. Nel momento in cui fu chiaro che le province di Frosinone e di Latina erano fuori dalla Zona economica speciale che prevede molti benefici per chi investe, subito evidenziai le difficoltà che ci sarebbero state nel territorio. Fui facile profeta. Da lì un’azione costante di sensibilizzazione verso il Consiglio provinciale, la Regione e il Parlamento. I territori di confine alle regioni incluse nelle Zes, i cui indicatori certificano la necessità di una rianimazione economica, rischiano di subire l’accelerazione dei processi di declino senza interventi che li includano nelle misure previste dalla normativa di vantaggio fiscale e burocratico. Solo così è possibile attirare nuovi investimenti, creare occupazione e tentare di riassorbire la fuoriuscita di forza lavoro proveniente dai settori in crisi”.

“Oggi – argomenta Amata – in un momento di gravissima difficoltà dell’economia locale, a fronte di tanti tentativi di rianimarla, ecco finalmente che si può aprire un capitolo diverso, grazie all’onorevole Nicola Ottaviani e, non voglio dimenticarlo, al sottosegretario Claudio Durigon. Se si riuscisse a portare a casa l’obiettivo inclusione nella Zes sarebbe una bella boccata d’ossigeno per la nostra economia. Devo rimarcarlo: ancora una volta grazie alla politica della concretezza della Lega”.

“Stesso discorso – dice sempre l’esponente della Lega – vale per la stazione dell’alta velocità. Studi dimostrano che nei territori dove c’è una stazione Av il Pil cresce in maniera sensibile. Ottenere questa opportunità vuol dire mettere nel motore del rilancio della nostra provincia combustibile di qualità. Senza farne una battaglia di campanili, l’importante è che la stazione si realizzi”.

“Voglio fare un plauso all’onorevole Ottaviani – conclude Amata – ancora una volta dimostra, con la forza degli atti, di quale pasta è fatta e soprattutto cosa vuol dire rappresentare un territorio. A volte non servono enfasi e clamori, serve semplicemente qualità nelle iniziative portate avanti. Questo è il modo corretto di fare politica e la Lega lo dimostra ogni volta. Adesso, mi auguro, che in sede di discussione questi due emendamenti trovino subito il via libera, ma la strada sembra tracciata”.