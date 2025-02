Viterbo – Tentano di lanciare droga e telefonini per i detenuti del Mammagialla: arrestati in 5 | TG24.info

Un’altra grande operazione delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria del carcere di Viterbo, in collaborazione con il personale del Nucleo Investigativo Centrale del Corpo.

A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del segretario del Lazio Maurizio Somma, che informa che ieri pomeriggio cinque stranieri, di nazionalità rumena e marocchina, sono stati fermati in possesso di un chilo di hashish e cinque telefonini in una zona limitrofa al carcere, colti nel tentativo di introdurli con lanci attraverso il muro di cinta. E’ senza sosta il lavoro delle donne e gli uomini della polizia penitenziaria di Viterbo, ha commentato il sindacalista, che rivolge il plauso del SAPPE al personale del carcere Mammagialla.

Il Segretario Generale del primo Sindacato della Polizia Penitenziaria, Donato Capece, evidenzia che nelle carceri italiane il 30% circa dei detenuti è tossicodipendente ed anche più del 20% degli stranieri ha problemi di droga e che nonostante l’Italia sia un Paese il cui ordinamento è caratterizzato da una legislazione all’avanguardia per quanto riguarda la possibilità che i tossicodipendenti possano scontare la pena all’esterno, i drogati detenuti in carcere sono tantissimi. E’ utile ricorda, ha commentato ancora, che anche nell’ultima relazioni al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2024 è emerso come lo scenario della diffusione e del consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope in Italia è caratterizzato da trend in aumento: in rapporto sia ai consumi, sia ai reati penali in violazione del “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, sia alla domanda di trattamento. Fatto, questo, che coinvolge anche la popolazione detenuta, per cui il SAPPE rinnova percorsi di formazione ed aggiornamento professionale ad hoc per il personale della Polizia Penitenziaria.