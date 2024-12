Violenza contro le donne, grande successo del Sumner Woman | TG24.info

Grande successo per l’evento contro la violenza sulle donne, organizzato dal Centro Antiviolenza “Fammi Rinascere”. La manifestazione si è tenuta domenica scorsa presso la fonte di Bonifacio a Fiuggi.

Questo importante appuntamento, che si proponeva di ribadire l’impegno della lotta alla violenza contro le donne, ha visto in mattinata una tavola rotonda con diversi ospiti e nel pomeriggio momenti di musica e intrattenimento per bambini. A intervenire durante la tavola rotonda ci sono state diverse esponenti della politica, come l’avvocata Rachele Ludovici, assessora ai Servizi Sociali del Comune di Fiuggi, l’eurodeputata Maria Veronica Rossi, Eleonora Campoli, presidente della Consulta Elette della provincia di Frosinone e la consigliera regionale Sara Battisti. Si è parlato poi di come il tema della violenza di genere venga spesso banalizzato da media con Lucia Conti, editrice del magazine “Il Mitte”, e con Giovanni Giannantonio, che ha commentato alcuni passaggi del suo libro “Tutti i colori del buio”, dialogando con la volontaria Kleana Thomaj.C’è stato inoltre l’intervento di un volto noto del mondo dello spettacolo, l’attrice Nadia Rinaldi, che ha speso parole appassionate contro la violenza sulle donne e in particolare sulla necessità che venga adeguatamente combattuta, con la giusta prevenzione e pene certe.

L’attrice ha inoltre insistito molto anche sulla necessità di intervenire sul fenomeno del bullismo, che spesso crea situazioni terribili, diventando uno dei tanti modi in cui si sviluppa una violenza fuori controllo. La tavola rotonda, moderata da Angela Mancini, vicepresidente della Consulta delle donne della provincia di Frosinone, ha visto momenti intensi di dibattito, incluso lo splendido intervento di una giovane mamma, e la presenza di un pubblico attento , che includeva anche esponenti delle forze dell’ordine e uomini pronti a stare a fianco delle donne in una lotta che coinvolge tutti, in una società civile. Il Centro Antiviolenza “Fammi Rinascere” è mappato e registrato dalla regione Lazio e fornisce assistenza a chi è vittima di violenze domestiche, stalking, minacce, violenza fisica, sessuale ed economica e revenge porn. Ne fanno parte Michaela Sevi, responsabile del centro e sociologa, come assistente sociale, le Dott.sse Roberta Cassetti, psicologa e psicoterapeuta e Maria Antonietta Cellitti, psicologa, e le avvocate Francesca Ruggeri, Francesca Sibilia e Pamela Paolucci.