Villa Santa Lucia – Reno de Medici, domani sit-in in Prefettura: appello dell’UGL

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa UGL.

“Il territorio deve unirsi e partecipare alla manifestazione davanti la Prefettura al fianco dei lavoratori della Reno de Medici. Questa non è la vertenza di una singola azienda, ma dell’intero sistema economico industriale della provincia di Frosinone”. È questo l’appello lanciato dal segretario provinciale dell’Ugl Frosinone Enzo Valente a sostegno della manifestazione della Prefettura per salvaguardare lo stabilimento di Villa Santa Lucia a rischio dopo il sequestro dei depuratori Cosilam: “E’ fondamentale la presenza di tutti i lavoratori, anche di altri stabilimenti, dei disoccupati e di tutte le parti sociali perché si tratta dell’ennesima vicenda scaturita dalla persistente inefficacia nel rilascio delle autorizzazioni ambientali che il territorio soffre da anni.

Da tempo, assieme alle associazioni imprenditoriali, in particolare Unindustria, chiediamo all’amministrazione provinciale e Regione Lazio e alla politica in generale di cambiare passo su questo aspetto per fermare la desertificazione industriale che subisce la Ciociaria. Non abbiamo alcuna intenzione di restare a guardare con le mani in mano, anzi, crediamo che il territorio abbia le risorse adatte per rilanciare il sistema industriale e l’intera economia a patto che si inverti la rotta. Rinnovo dunque – conclude Valente – l’invito a tutti i lavoratori ad essere al fianco della Reno De Medici”. (Foto di repertorio)