Villa Latina-Comicità e tradizioni, si conclude in bellezza l’estate agnonese con la Festa dell’Emigrante | TG24.info

Due appuntamenti da non perdere per salutare, con il comico Marco Capretti e la 48esima edizione della Festa dell’emigrante.

Per chiudere in bellezza il ricco calendario di eventi estivi, il Comune di Villa Latina ha infatti programmato per sabato 4 e domenica 5 settembre, nella centralissima Piazza Umberto I, due serate all’insegna del teatro, della musica e delle tradizioni popolari. Domani, sabato 4 settembre, in collaborazione con l’Associazione Calamus e la Compagnia Le Nuvole Teatro, alle 21:15 sarà protagonista Marco Capretti, attore comico e volto della televisione italiana, che porterà in scena il suo spettacolo dal titolo “Stanno in mezzo a noi”. La direzione artistica è affidata a Gianni Afola e quella tecnica a Massimo Antonelli.

Domenica 5 settembre invece, torna la suggestiva Festa dell’emigrante, con la tradizionale polentata. Domenico Fusco, uno degli storici organizzatori dell’atteso evento, racconta le origini di questa magica avventura iniziata per gioco alla fine degli anni ’70 da un’idea di Antonio Valente. Armati di organetto, zampogna e ciaramella, vestiti con abiti tradizionali, i musicisti dell’epoca giravano in compagnia di un somarello per le vie del paese, chiedendo conserva, vino e salsicce. Oggi la Festa è finanziata dal Comune di Villa Latina e dalla Regione Lazio. Le pietanze della tradizione locale saranno preparate con cura in locali sterili e distribuite nel massimo rispetto delle disposizioni anti-covid. Il programma della serata si svolgerà in tre tempi: alle 19:30 l’architetto Vincenzo Orlandi, insieme alla professoressa Angela Reale e a Lucio Rossi, presenteranno il libro “Terra di Sangue e di Ribelli”, vincitore della IX edizione del Premio nazionale di Letteratura Italiana Contemporanea. Intorno alle 20:30 si esibiranno gli zampognari, mentre alle 21 il gruppo I Giullari ImPopolari regaleranno un gran finale al pubblico presente.

Caterina Paglia