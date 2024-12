Villa Latina – Andrea Persichini nuovo commissario del circolo della Lega | TG24.info

Andrea Persichini, nuovo commissario cittadino di Villa Latina. A indicarlo l’onorevole Nicola Ottaviani, insieme all’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e al consigliere provinciale Andrea Amata. Cresce, e non poco, la squadra leghista nel territorio della Valle di Comino.

“Quando mi è stata prospettata questa possibilità – ha spiegato l’assessore del comune di Villa Latina Andrea Persichini – subito ho voluto accettare perché voglio dare il mio contributo per la comunità in cui vivo e voglio farlo in un partito che mette in primo piano proprio la dimensione locale. Villa Latina è al centro della Valle, deve sfruttare al meglio questa posizione e trasformarla in opportunità di crescita economica. Ma questo lo si può fare agendo in sinergia con gli altri enti sovracomunali e con la Lega possiamo sfruttare una filiera che passa attraverso il Parlamento, la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone”.

“Ringrazio l’onorevole Nicola Ottaviani per la fiducia, ringrazio l’assessore Pasquale Ciacciarelli e ringrazio soprattutto l’amico e consigliere provinciale Andrea Amata”.