Vico nel Lazio – Pronti per il ‘VICO COUNTRY HORSE FESTIVAL’

Giovedì 11, Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 luglio 2019 , in località Cesalonga presso la Locanda dei Monti Ernici, l’Associazione Cavalieri Ciociari presenta l’11° edizione della suggestiva kermesse.

Saranno quattro giorni di festa dedicati ai cavalli e ai loro cavalieri a contatto con la natura e le bellezze storico-naturali dei comuni di Vico nel Lazio e Collepardo. Le giornate saranno allietate da Escurzioni a cavallo, giochi pirotecnici, musica country/ folk e pista da ballo, tutto questo presso la Locanda dei Monti Ernici dove si potranno gustare ottimi Piatti Tipici Locali e si potrà trovare ampio spazio per camper, tende da campeggio, giochi per bambini e tanto altro.

Giovedì sera le bombe aeree daranno l’inizio ai 4 giorni della 11° edizione del Vico Country, la prima serata sarà allietata da piano bar mentre venerdì sera musica danzante con i The Legend e si potrà gustare la pecora al sugo.

Sabato e Domenica ci saranno le giornate più ricche, infatti sabato mattina a partire dalle ore 7.00 arriveranno presso la Locanda dei Monti Ernici numerosi cavalli che, guidati dai loro cavalieri, percorreranno i luoghi più belli dei Monti Ernici passando per i pozzi del Monte Forchetta per arrivare a Campocatino e poi scendere in località Campore dove verrà servito il pranzo del cavaliere. Nel pomeriggio si farà rientro presso la locanda dove in serata ci sarà l’esibizione dell’orchestra Cuore Italiano e delle ballerine brasiliane in costume tradizionale, inoltre per non far mancare nulla a tutti i presenti ci sarà lo spettacolo con la ragazza Tequila che farà impazzire i cavalieri e tutti i partecipanti.

Domenica mattina si svolgerà l’escursione a cavallo nei fontanili dei Monti Ernici per poi far rientro alla locanda per il pranzo mentre la sera si esibiranno i DM Live e verranno offerti a tutti, dall’Associazione Cavalieri Ciociari, i fagioli alla messicana; la serata e la festa si concluderà con un suggestivo spettacolo pirotecnico.

L’associazione Cavalieri Ciociari e la Locanda dei Monti Ernici vi aspettano numerosi.

A.T.