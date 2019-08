Vico nel Lazio – Numeri record per Giullari in borgo 2019

Isola del Liri – Servizio idrico,interrogazione di Mauro Tomaselli Il consigliere comunale di minoranza del Comune di Isola del Liri, Mauro Tomaselli ha presentato questa mattina al sindaco Massimiliano Quadrini una interrogazione. Ha chiesto di sapere se risulta vera...

Valle di Comino – “Salviamo l’Orso” replica alle associazioni dei cacciatori In risposta alla nota stampa dei cacciatori di Val Comino e per diritto a replicare quando siamo tirati in ballo direttamente sia ragionevole e corretto dare spazio anche all’associazione “Salviamo...

Sant’Elia Fiumerapido – Intesa tra Acea Ato5 e Comune per il nuovo depuratore Sant’Elia Fiumerapido avrà un nuovo impianto di depurazione. Nei giorni scorsi, infatti, il presidente di Acea Ato 5, Stefano Magini, e il dirigente responsabile della STO (Segreteria tecnico operativa), Umberto...

Provincia – Rete per la tutela Valle del Sacco: “Per la bonifica si naviga a vista” Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di Retuvasa, Rete per la tutela della Valle del Sacco. “Dal 6 marzo scorso con la firma dell’Accordo di Programma Quadro (AdPQ) per il riavvio...

Anagni – Muro nuovo e solite perdite idriche In via San Magno, all’altezza dei tornanti che precedono la ripida discesa verso i campi sportivi, c’è la “Casa del Maestro”, palazzina realizzata in cooperativa negli anni sessanta. Una tubazione...

Paliano – Scoperta piantagione di marijuana in località Fosso Lupo Questa mattina i Carabinieri della Stazione, a conclusione di specifici servizi mirati al contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti, ponevano sotto sequestro, a carico di ignoti, una...

Frosinone – Questura, nuovi dirigenti: volontà di lavorare in sinergia (foto) Nuovi incarichi alla Questura di Frosinone. Il dott. Flavio Genovesi è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura e il dott. Fabrizio Marandola dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico....

ULTIM’ORA Sora – Piccolo incendio in via Salceto, interviene la protezione civile Sterpaglie in fiamme in via Salceto, al lavoro i volontari della protezione civile di Sora. Sempre in prima linea per fronteggiare le emergenze i volontari della protezione civile. Nella tarda...

Frosinone – Rapina a mano armata in Corso Lazio, frattura della mascella per la vittima Alle prime ore dell’alba i militari del N.O.R. della locale Compagnia, traevano in arresto per “rapina a mano armata” S.P. un 30enne del luogo, già censito per reati analoghi...