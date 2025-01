Vico nel Lazio – Il sindaco Guerriero, dopo l’incidente, tornerà in paese | TG24.info

L’annuncio ha colto di sorpresa i concittadini che lo aspettano fin dal giorno della tremenda caduta sul fiume Cosa. Sarà presente domenica prossima alla messa per la Madonna della Concordia

Buon notizie dal Policlinico Gemelli di Roma dove Claudio Guerriero, Primo Cittadino di Vico nel Lazio, è ricoverato dal 26 maggio scorso, giorno in cui mentre faceva dei rilievi sul fiume Cosa, è caduto rovinosamente per otto metri. Quel giorno, infatti, Guerriero ed un tecnico comunale stavano valutando alcuni aspetti morfologici della cascatella di Capo Rio, al confine con Collepardo, per farla diventare in futuro monumento naturale. All’improvviso un piede messo male e la caduta per molti metri per fortuna attutita da alcuni rami ma con un violento impatto sui massi sottostanti. Guerriero fu recuperato con difficoltà dal soccorso speleologico e trasportato in eliambulanza a Roma dove è stato diversi mesi in rianimazione e sottoposto a riabilitazione. In un video postato sul suo profilo social il sindaco è apparso molto dimagrito ma cammina con le stampelle autonomamente. Attesa, dunque, per domenica prossima quando il primo cittadino dovrebbe presenziare alla messa per la festa della Madonna della Concordia.

A.T.

Guarda il video qui: