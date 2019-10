Vico nel Lazio / Guarcino – Fugge dalla Comunità di Trivigliano, arrestato 24enne di Roccagorga

I Carabinieri delle stazioni di Guarcino e Vico nel Lazio, coadiuvati da quelli della Stazione di Sonnino (LT), traevano in arresto in flagranza di reato un 24enne di Roccagorga (in provincia di Latina), già censito per i reati di maltrattamenti in famiglia, furto, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale ed inerenti gli stupefacenti, perché responsabile di “evasione”.

L’uomo, domiciliato presso la Comunità di Trivigliano, in quanto ivi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a seguito di Ordinanza emessa dal Tribunale di Latina per il reato di “maltrattamenti in famiglia”, si allontanava arbitrariamente dalla struttura eludendo la sorveglianza.

L’immediata attività info-investigativa messa in atto dai militari operanti, conduceva alle ricerche presso l’abitazione dell’evaso in Roccagorga, ove lo stesso veniva rintracciato e tratto in arresto. Al termine delle formalità di rito, il prevenuto veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

