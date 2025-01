Vico nel Lazio – Grande festa per il ritorno del sindaco. Lui commosso dice: “Sono molto contento. Grazie” (VIDEO) | TG24.info

Visibilmente commosso, felice di poter tornare a casa, fra la sua gente. Il sindaco di Vico nel Lazio, Claudio Guerriero, ha parole di grande affetto per la comunità che l’ha sempre sostenuto specie dopo il brutto incidente che a maggio lo ha visto in pericolo di vita.

E’ rimasto in ospedale oltre 3 mesi, le sue condizioni erano gravi tanto da far temere per lui. Invece la sua indole battagliera e la sua tenacia lo hanno portato fuori dalle difficoltà e anche se, ancora non è del tutto finita, lui è combattivo e pronto a ripartire. Ora però è il momento dei ringraziamenti a chi gli è stato vicino. In tanti lo hanno aspettato stamane a Vico per festeggiare con lui. Ascoltate le parole del sindaco Guerriero.

