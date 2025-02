Vico nel Lazio – Festeggiamenti in onore di San Rocco | TG24.info

Tutto pronto a Vico nel Lazio per i festeggiamenti in onore di San Rocco, compatrono del paese. La Confraternita di San Rocco anche quest’anno ha voluto superarsi con un programma ricco di appuntamenti che sono iniziati domenica 11 agosto per proseguire fino a sabato 17.

“Quest’anno una nuova edizione con la Sagra della braciola – spiega il priore Filippo Rondinara che tanto impegno sta mettendo per far rivivere le antiche memorie di una comunità dove la fede è fortemente radicata – una bella tradizione che si era persa negli anni, che la confraternita, dallo scorso anno, ha voluto riportare nella festa di San Rocco come si faceva in passato”.

L’obiettivo è fra l’altro particolarmente lodevole: il ricavato della festa infatti sarà destinato al rifacimento totale del tetto e la sistemazione interna della Chiesa che necessitano di delicati interventi. Un luogo di culto importante per la comunità di Vico e non solo che merita di essere valorizzato.

Oggi, Mercoledì 14 Agosto alle ore 9 si terrà Vino in cammino Tana degli Ernici e Vicolo Antico; alle ore 18 il Santo Rosario e alle ore 18:30 la Santa Messa. Si prosegue alle 20 con la 16° Sagra della Braciola con intrattenimento musicale a cura de L’Armonia della Musica. Giovedì 15 agosto alle 20 stands gastronomici e intrattenimento musicale dalle Mille Note. Venerdì 16 dalle ore 10:30 la Santa Messa e a seguire la processione accompagnata dalla locale Banda Musicale. Dalle 16:30 Gonfiabili e zucchero filato per bambini e dalle 20 la Sagra della Polenta con l’intrattenimento musicale a cura de The Legends. Alle 23:30 spettacolo pirotecnico. Sabato 17 agosto alle ore 18 il Santo Rosario e alle 18:30 la Santa Messa solenne per i fratelli defunti e reposizione della statua.

Il Comitato della Confraternita vi invita a partecipare per poter gustare tanto cibo e ascoltare buona musica!