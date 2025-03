Vico nel Lazio – Festa per San Rocco, uno straordinario successo | TG24.info

Tantissime le presenze a Vico nel Lazio per i festeggiamenti in onore di San Rocco.

Anche quest’anno la Confraternita di San Rocco si è superata con un programma ricco di appuntamenti che sono iniziati domenica 11 agosto per proseguire fino a sabato 17. In tanti poi, hanno sposato la lodevole iniziativa promossa proprio dalla Confraternita: il ricavato della festa infatti è destinato al rifacimento totale del tetto e la sistemazione interna della Chiesa che necessitano di delicati interventi. Un luogo di culto importante per la comunità di Vico e non solo, che merita di essere valorizzato.

La comunità di Vico – ma le presenze sono arrivate da tutta la provincia di Frosinone – ha partecipato con entusiasmo a tutti gli eventi messi in programma per i festeggiamenti del compatrono, a cui hanno presenziato anche il sindaco, il presidente del consiglio provinciale e davvero tanti, tanti fedeli. “Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato ai festeggiamenti – hanno detto dalla Confraternita – E’ stata una grande emozione per noi accogliere a Vico tante persone e personalità”.