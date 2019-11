Veroli – “Un paese meraviglioso”, il video di Antonio Grella conquista il primo posto

Un concorso promosso dal presidente Unpli Lazio che premia l’impegno di una città che punta sul turismo e lo fa valorizzando al meglio i propri tesori.

Il video di Grella (clicca qui) emoziona e regala una storia lunga secoli. Un meritato primo posto il suo nel concorso “Il Lazio è una favola da raccontare”, un premio inaugurato quest’anno, patrocinato dall’assessorato regionale al Turismo e dedicato a tutte le ProLoco del Lazio come opportunità di promozione turistica e condivisione di tradizioni.

<La vittoria verolana – il commento del presidente Pro Loco di Veroli Gianluca Scaccia – va di pari passo con il terzo posto ottenuto da Filettino. Un onore per la provincia di Frosinone che è stata riconosciuta e premiata per le sue particolarità. Congratulazioni dunque ad Antonio Grella che in rappresentanza della ProLoco di Veroli, è riuscito a trasmettere alla giuria e alle molte realtà presenti alla premiazione, l’essenza della nostra città. 100 secondi di immagini dedicate a Veroli, un racconto delicato di una bellezza che parla sola>. <L’dea è nata una mattina mentre ero sulla Rocca di San Leucio con il drone per delle riprese – il racconto del regista Antonio Grella – Il mio punto di vista mi permetteva di leggere la cittadina in una maniera inconsueta. L’ho ammirata in maniera profonda e ne sono rimasto suggestionato. Allora ho pensato ad una orchestra, alla sua preparazione (le ciammelle, i dolci, gli chef) , al direttore che richiama all’ordine gli orchestrali e poi gli strumenti (i beni di Veroli) che suonano. L’applauso finale è quello dei verolani alla loro città. Chiunque ho coinvolto si è dimostrato entusiasta, anche di apparire per un solo momento nel video. La cosa che mi ha fatto più piacere sono i complimenti dei funzionari di Teche Rai, che hanno avuto per me parole a dir poco emozionanti>.