Veroli – Teatro Comunale, annullato lo spettacolo del 27 febbraio | TG24.info

Per motivi fortuiti, legati alla compagnia teatrale, lo spettacolo “Fabulazzo”, del 27 febbraio 2022, presso il Teatro Comunale Veroli, è annullato.

“Un appuntamento – spiegano gli organizzatori – ci auguriamo solo rimandato, con il teatro che rende omaggio al grande maestro Dario Fo”.

Una rivisitazione, per la regia di Bruno Basile, delle storie tratte dal “Fabulazzo”, una narrazione volta alla riscoperta dei dialetti, lombardo-veneto per l’autore, ciociaro-bornonico per noi.

Ispirandosi ai famosi fabliaux francesi del decimo e undicesimo secolo, Dario Fo ci ha reso gli eredi delle iconiche giullarate che, per indurre il pubblico all’ilarità più sfrenata, ricorrono a situazioni tipicamente grottesche.

Così, la vitalità popolare si trasforma, per magia, in un gioco innocente.