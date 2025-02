Veroli – Servizio Civile, candidature fino al 18 febbraio | TG24.info

Servizio civile universale: c’è tempo fino al 18 febbraio alle ore 14 per avanzare la propria candidatura. L’invito a presentare la domanda, arriva dall’assessore ai Servizi sociali, Assunta Parente.

“Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità di crescita per i nostri giovani. Si tratta di un’esperienza che arricchisce non solo chi la vive, ma anche le comunità e il territorio. Partecipare significa impegnarsi concretamente per la realtà che ci circonda, acquisendo allo stesso tempo competenze professionali e personali che saranno preziose per il futuro. Il Comune di Veroli anche quest’anno mette a disposizione dei ragazzi più progetti tra cui scegliere così che possano mettersi in gioco seguendo le proprie inclinazioni”

I posti a disposizione sono 21 declinati su 3 percorsi programmatici: Rinascita, Sviluppo sociale digitale e Promuoviamo il digitale nel Lazio meridionale 2. Possono partecipare alle selezioni i giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno e non hanno superato il ventottesimo anno di età. Sarà possibile presentare la domanda online esclusivamente tramite il sito ufficiale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, https://domandaonline.serviziocivile.it.

La durata progettuale sarà di 12 mesi pari a 25 ore settimanali di servizio. Per tutti i volontari è previsto un rimborso spese mensili pari a € 507,30 per 12 mesi oltre ad avere diritto al 15% di posti riservati per concorsi pubblici.