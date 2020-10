Veroli – Ricca e Spagnoli premiati a Fermo

Orgoglio della città di Veroli, i due artisti sono i vincitori del Contest artistico “ Scienza e Arte” del prestigioso “FERMHAMENTE Festival della Scienza” di Fermo.

Al primo e secondo posto sono state scelte due opere realizzate da Pietro Spagnoli e Ornella Ricca, capolavori indiscussi realizzati a quattro mani. Vincitore assoluto ‘EARTH due parole sul futuro’, al secondo posto “Esercizi di Tramonto”.

‘Vincere il primo e secondo posto è stato per noi motivo di grande gioia e soddisfazione -hanno dichiarato i due artisti- anche perché è davvero una cosa inusuale. In un anno come questo, accedono anche cose inaspettate e per certi versi incredibili!

La giuria di qualità del “Contest Scienza e Arte” nel prestigioso “Festival della Scienza – FERMHAMENTE” di Fermo, ha scelto come vincitrice assoluta l’opera di Ornella e mia: “EARTH due parole sul futuro”. Cosa ancora più incredibile e inaspettata, sempre nello stesso Premio la giuria ha scelto per il secondo posto un’altra nostra opera: “Esercizi di Tramonto”. Grazie a tutti’. Il Festival della Scienza si è tenuto a Fermo dal 12 al 18 ottobre, il tema di quest’anno era l’Ecoscienza.