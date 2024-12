Veroli – Presentato il volume “L’Abbazia di Casamari, Colonna della Chiesa di Veroli” | TG24.info

Presentato questa mattina, presso l’Abbazia di Casamari, il volume di Padre Federico Farina “L’Abbazia di Casamari – Colonna della Chiesa di Veroli”.

Il volume, prezioso in ogni sua riga, è stato vergato dal religioso e celeberrimo storico Farina, per l’occasione degli 800 anni dall’incoronazione dell’abbazia di San Domenico Abate all’abbazia di Casamari (1222 – 2022) per i tipi delle Edizioni Casamari e con il contributo della Banca Popolare del Frusinate.

A presentare a una folta platea il volume di Farina, il Vicepresidente del Consiglio, On. Antonio Tajani, Padre Loreto Abate di Casamari, i professori Marcello Carlino e Andrea Bartocci, il presidente della BpF Domenico Polselli.

Si tratta di un affascinante viaggio sulle orme di confratelli monaci cistercensi che, nei secoli, hanno contribuito a diffondere in Italia e in Europa, insieme al messaggio evangelico, l’arte e la cultura. Questo viaggio parte dal chiostro di Casamari che viene descritto in tutti i suoi dettagli carichi di simbolismo è da lì si parte per tanti luoghi, tra la Ciociaria, l’Umbria, la Toscana e l’Abruzzo e anche oltre i confini nazionali, prima di far ritorno a casa, nel monastero di San Sebastiano ad Alatri. Un volume prezioso e da non perdere.

Dario Facci