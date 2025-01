Veroli – Nuova area mercato, i banchi trasferiti nel piazzale del Palacoccia | TG24.info

Prima prova martedì scorso. Il tradizionale mercato settimanale si è svolto nella nuova area adiacente il palazzo dello sport, in località Aia dei Franchi.

‘Una zona -spiegano gli amministratori locali- di prossimità con quella finora utilizzata lungo la provinciale Veroli-Alatri, ma indubbiamente più sicura e meglio attrezzata per ospitare il mercato settimanale del martedì. E’ stato un percorso lungo che ha coinvolto anche le organizzazioni di categoria e che ha visto l’Amministrazione comunale di Veroli impegnata sia nella programmazione che negli investimenti al fine di raggiungere un obiettivo ma anche trovare soluzione a delle necessità’. ‘Sono anni che si attendeva una soluzione funzionale per il mercato settimanale – aggiungono il sindaco, Simone Cretaro e l’assessore al Commercio, Alessandra Cretaro – e aver dapprima individuato l’area, averla attrezzata con la realizzazione di un ampio piazzale di ben 3000 mq. con servizi essenziali a ridosso della struttura sportiva del palazzetto, ha consentito finalmente di poter dare un’organizzazione al mercato nel rispetto delle norme regionali che, in prospettiva, ci consentiranno di poter accedere a contributi per migliorare ulteriormente i servizi per il mercato settimanale’. Sono stati previsti collegamenti con la zona con navette del servizio di trasporto urbano che, durante la mattinata, transiteranno da piazzale Vittorio Veneto, Porta Romana, Passeggiata San Giuseppe, fino a raggiungere il piazzale antistante l’area mercatale. Le navette faranno anche soste intermedie per consentire ai cittadini nella giornata del martedì di poter raggiungere gli altri servizi che sono ubicati lungo il percorso.