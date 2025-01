Veroli – Il Monastero di Sant’Erasmo esempio di “buone pratiche”, Diaconia e Monte Nebo protagoniste alle ‘Settimane sociali’ [VIDEO] | TG24.info

Le cooperative Monte Nebo e Diaconia protagoniste a Trieste, nel corso delle settimane sociali dei cattolici, grazie all’albergo diffuso ‘Monastero di Sant’Erasmo’ di Veroli, elencato tra le 110 ‘buone pratiche’ illustrate nel corso della 50ª edizione delle “Settimane Sociali”, l’appuntamento periodico, in cui si incontrano i cattolici italiani in tutti gli ambiti della società.

“L’albergo diffuso di Veroli – ricorda Marco Campagna, responsabile Comunicazione della Cooperativa Sociale Diaconia – nasce dal recupero di un antico monastero benedettino del VI secolo che, grazie al contributo diretto della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e all’impegno della Cooperativa Diaconia, oggi è una realtà affermata che ospita viaggiatori da tutto il mondo”.

Il Monastero è considerato tra le buone pratiche “perché è un esempio di cura e rinascita di un bene pubblico. Il Monastero è uno spazio aperto a iniziative di inclusione sociale nel solco della visione di Papa Francesco sull’ “Economy of Francesco” ovvero con un approccio all’economia che metta al centro la dignità umana, la giustizia sociale e la cura del creato.

L’immobile è gestito dalla Cooperativa Agricola Monte Nebo, che si occupa anche della Fattoria Vetuscolana, la fattoria sociale di Ceccano che, per le sue attività, impiega persone fragili all’interno del Villaggio dell’Amicizia. Due progetti che hanno rafforzato i legami sociali nelle comunità locali. Il monastero è stato protagonista dell’incontro “Turismo, arte e promozione dei territori” all’interno del ricco programma delle “Settimane Sociali”.

Pietro Di Alessandri, responsabile del Monastero di Sant’Erasmo, racconta le giornate vissute a Trieste: “Da qui portiamo a casa il confronto e la conoscenza di tante realtà diocesane in giro per l’Italia che, come noi, creano valore per i territori coinvolgendo chi di solito è escluso. E lo fanno attraverso l’ospitalità turistica, lo sport, l’agricoltura, la ristorazione, l’istruzione e la creazione di prodotti e servizi innovativi e sostenibili. Un modo che spesso è invisibile e che, grazie alle Settimane Sociali, è emerso e ha dimostrato di essere il cuore della nostra democrazia. L’obiettivo – aggiunge – dopo questa esperienza è quello di contribuire alla nascita di una rete stabile delle buone pratiche nelle diocesi italiane, in modo da condividere idee, progetti e azioni in grado di creare benessere e inclusione. Un ringraziamento – conclude Di Alessandri – va alla Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, alla Cooperativa Diaconia e a Confcooperative che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alle nostre attività”.

Alla settimana sociale ha preso parte anche una delegazione della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, composta dal Direttore della Caritas Diocesana Marco Toti e da Andrea Crescenzi, responsabile della Pastorale Giovanile della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino.