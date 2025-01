Veroli – Giuseppe Mignardi, il ricordo di Schietroma | TG24.info

Gian Franco Schietroma, Coordinatore PSI Lazio, ricorda l’amico Peppe Mignardi.

<Con Peppe Mignardi – scrive Schietroma – ho perso un caro amico ed un compagno di partito veramente esemplare. Da oltre 25 anni aveva aderito alla mia parte politica e da quel momento i voti socialisti sono cresciuti notevolmente a Veroli perché Peppe ha sempre riscosso tra i suoi concittadini un grande e meritato consenso.

Serio, onesto, umile, Mignardi ha interpretato la politica come servizio, senza alcun interesse personale se non quello di contribuire alla crescita di Veroli ed al benessere dei suoi conterranei. Sempre disponibile nei confronti di tutti, per tanti anni è stato un importante punto di riferimento per la comunità verolana, ricoprendo egregiamente anche incarichi amministrativi di alto livello.

Nel partito era profondamente rispettato ed amato perché si è sempre contraddistinto per correttezza e senso di responsabilità. Non ha mai preteso nulla, nonostante il grande seguito personale. Mai una parola fuori posto, è davvero un indimenticabile esempio per chi intenda fare politica.

Se un partito potesse avere un riferimento politico come Peppe Mignardi in ogni comune, potrebbe dormire sonni tranquilli. Non ci sarebbero mai né problemi di consenso né di alcun altro genere. II socialisti di Frosinone e del Lazio lo ricordano con grande affetto e sentita gratitudine. Grazie Peppe!>.