Veroli – Forza Italia, dopo un furto ‘eccellente’: “L’Amministrazione Caperna trascura la sicurezza dei cittadini” | TG24.info

Adelina Mihaylova (in foto), portavoce di FI Veroli, attacca l’amministrazione del sindaco Germano Caperna dopo l’ennesimo furto avvenuto a Veroli, “questa volta – dice l’azzurra – a danno dell’abitazione del senatore Gianfranco Rufa, avvenuto solo due giorni fa”.

Un episodio (leggi qui) che per l’esponente di Forza Italia porterebbe “alla luce, ancora una volta, l’assoluta inadeguatezza dell’amministrazione Caperna nell’affrontare il tema cruciale della sicurezza pubblica, anche se punto del loro programma elettorale, aggiungendo a quella stradale anche quella dell’incolumità delle persone e le loro case”.

“Immaginate come ci si sente ad essere colpiti in quello che di più caro abbiamo al mondo, le nostre famiglie, la casa dove crescono i nostri figli, quella che dev’essere il nostro rifugio dal mondo esterno – sottolinea Adelina Mihaylova – Nonostante la Regione Lazio avesse stanziato fondi specifici per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, utili a garantire maggiore controllo e prevenzione sul territorio, l’amministrazione comunale ha scelto di non sfruttare questa opportunità. Invece di proporre un progetto ambizioso e concreto per la sicurezza della nostra città, si è limitata a richiedere un contributo irrisorio di poche migliaia di euro, destinato unicamente all’aggiornamento delle poche telecamere presenti nel centro storico per il controllo della ZTL. Una decisione che – prosegue l’azzurra -, di fronte all’aumento di furti e allarme sociale, appare non solo miope, ma del tutto inadeguata.

Veroli è una città ricca di storia, cultura e potenzialità, ma questo patrimonio è costantemente messo a rischio da un’amministrazione che sembra incapace di creare servizi utili per i cittadini. L’assenza di un piano di sicurezza serio e strutturato non è solo una questione di incapacità gestionale, ma anche di mancanza di visione e volontà politica.

Forza Italia Veroli sottolinea con fermezza questa superficialità che dimostra, ancora una volta, la scarsa attenzione dell’amministrazione Caperna verso i problemi reali della comunità. I cittadini meritano di vivere in un ambiente sicuro, dove le istituzioni sono presenti e agiscono con decisione. E invece, cosa offre questa amministrazione? Soluzioni limitate e di facciata, mentre i quartieri periferici restano abbandonati e i ladri agiscono indisturbati anche nelle zone centrali.

Ribadiamo in modo deciso – conclude la portavoce – che la sicurezza deve essere una priorità assoluta per chi governa la città. Anche perché si tratta di una condizione essenziale per ogni cittadino del mondo, non stiamo parlando di servizi stravaganti o superficiali.

Occorre un piano di sorveglianza capillare, che coinvolga tutte le aree del territorio, utilizzando strumenti moderni e sfruttando ogni opportunità di finanziamento. La scelta di non investire sulla videosorveglianza non è solo un errore tecnico, ma un segnale preoccupante di indifferenza verso i cittadini.

Forza Italia Veroli continuerà a battersi affinché la sicurezza non sia un tema secondario o un fastidio da delegare, ma il fulcro di una politica amministrativa realmente attenta al benessere della comunità. È tempo che l’amministrazione Caperna si assuma le proprie responsabilità o lasci spazio a chi ha la capacità, la volontà e la visione per far crescere Veroli”.