Veroli – Fasti, presentato oggi il nuovo allestimento del Museo Civico Archeologico (VIDEO) | TG24.info

In occasione della ricorrenza del centenario della scoperta dei Fasti Verulani è stato presentato oggi il nuovo allestimento del Museo Civico Archeologico di Veroli che ospita un’importante iscrizione opistografa restaurata. Da oggi infatti, all’interno degli spazi museali sarà possibile ammirare anche l’importante reperto del calendario romano usufruendo di un nuovo allestimento museale che garantisce un’esperienza unica, per tutti. Presenti all’evento il sindaco Simone Cretaro, la consigliera delegata alla Cultura Francesca Cerquozzi, gli amministratori comunali, la dottoressa Daniela Quadrino della Sovrintendenza, il consigliere regionale Mauro Buschini e tanti, tanti cittadini. Si tratta di un progetto importante per la città di Veroli che punta ad uno sviluppo culturale e turistico.

Rinvenuti nel 1922 nel sito di un sepolcreto a est delle mura urbane, i frammenti superstiti sono di un calendario risalente alla prima età imperiale che vennero ricomposti da Camillo Scaccia Scarafoni e affissi presso il cortile al civico 17 di via Vittorio Emanuele. La Soprintendenza con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ha concordato la sostituzione con un calco dell’epigrafe antica, rimossa dalla facciata del fabbricato sul cortile per essere ricoverata nel Museo Civico Archeologico. Lo spostamento ha consentito di sottoporre l’importante iscrizione a restauro specialistico, diretto da Chiara Arrighi e Daniela Quadrino, ormai reso indispensabile considerato l’avanzato degrado della superficie lapidea e la necessità d’integrazione delle lacune. Il trasferimento all’interno del Museo civico ne ha garantito la tutela, la sicurezza e la protezione dagli effetti degli agenti atmosferici dannosi. L’esposizione dell’iscrizione opistografa presentata oggi garantirà la fruizione anche dell’iscrizione funeraria del 405, presente sul retro, a testimonianza del suo riutilizzo in età tardo antica come copertura di una tomba a inumazione.

Oltre all’iscrizione oggi è stato presentato il nuovo allestimento museale che propone una nuova pannellistica realizzata grazie ai fondi del bando della Regione Lazio basato su un progetto, realizzato dalla direttrice del museo, che punta a riordinare il percorso museale, in un affascinante viaggio nel tempo e nello spazio, che ripercorre la storia della città.

Questo viaggio è reso ancora più coinvolgente grazie al progetto “Historia Verularum: dal manoscritto al racconto di una città” ideato dalla società INERA. Il progetto propone, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, una narrazione dei beni culturali ancora più coinvolgente attraverso un’applicazione mobile per la visita al Museo, che tiene in particolare conto delle problematiche di accessibilità, avvalendosi di soluzioni tecnologiche di supporto alle disabilità, come una sezione dedicata ai non udenti con filmati in LIS e una sezione dedicata ai non vedenti costituita da una serie di tracce audio, oltre che ai nuovi siti web dei luoghi della cultura.

GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO VIDEO DI PAOLO PETICCA CON LE INTERVISTE AL SINDACO CRETARO, ALLA CONSIGLIERA CERQUOZZI, ALLA DOTTORESSA DANIELA QUADRINI E AL CONSIGLIERE REGIONALE MAURO BUSCHINI.