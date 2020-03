Veroli – Effetto Coronavirus, un aiuto a chi ne ha bisogno dal Comune

Il Comune non vuole lasciare soli in questo delicato momento chi ne ha più bisogno: anziani, malati, famiglie o singoli cittadini che purtroppo non riescono a fare la spesa

L’assessore con delega ai servizi sociali, Patrizia Viglianti, ci tiene a ribadire che ‘gli uffici comunali stanno predisponendo gli strumenti necessari per attuare, con la massima celerità, le misure urgenti di solidarietà alimentare decise dal governo centrale in data 28/03/2020, per consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali. Allo stesso modo si darà pronta attuazione alle misure predisposte dalla Regione Lazio per sostenere le famiglie alle prese con i danni causati dall’emergenza Covid-19′. Intanto è stato istituito nel bilancio comunale un capitolo di spesa ad hoc per far fronte a tutte le necessità legate al periodo emergenziale, dotandolo della relativa copertura finanziaria.

Il Comune di Veroli ha già attivato i seguenti servizi a domicilio:

• Recapito a domicilio di medicinali e generi alimentari di prima necessità;

• Recapito a domicilio di urgenti certificati anagrafici;

• Servizio domiciliare dei testi della nostra biblioteca comunale anche per utenti non iscritti.

<Tali interventi ha dichiarato l’assessore Viglianti- sono riservati ai nostri concittadini (anziani, disabili, malati, ecc.) con oggettive e certificate difficoltà di spostamento per ragioni di carattere medico o comunque eccezionali, e che non abbiano la possibilità di chiedere supporto a stretti familiari>

Si segnalano i seguenti numeri telefonici a disposizione dei cittadini per qualsiasi tipo di informazione e/o prenotazione dei servizi di cui al punto precedente:

– dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì: 0775 885265 e 0775 88521;

– dalle ore 14.30 alle ore 17.30 del martedì e del giovedì: 0775 885265 e 0775 88521;

– dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle ore 20.00: 0775 885250;

– sabato e domenica e festivi dalle ore 08.00 alle ore 20.00: 0775 885250.