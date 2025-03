Veroli – Diaconia celebra i suoi primi 20 anni di ‘Promozione Umana’ (VIDEO) | TG24.info

Venti anni di Promozione Umana: quest’oggi presso la Galleria “La Catena” di Veroli la Cooperativa Diaconia ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività.

La giornata è stata inaugurata da Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo delle diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri, che ha introdotto gli ospiti d’onore: Mons. Benoni Ambarus, Vescovo ausiliare di Roma, Marco Marcocci, Presidente di Confcooperativa Lazio, ed Enrico Coppotelli, segretario regionale della Cisl Lazio. A fare gli onori di casa, il sindaco di Veroli Simone Cretaro. Alle ore 11:30 presso la Basilica di Santa Maria Salome si è svolta la concelebrazione eucaristica presieduta da Mon. Spreafico. La giornata si è conclusa con un momento conviviale presso il Monastero di Sant’Erasmo, l’albergo diffuso che da rudere oggi è diventato uno dei più belli e apprezzati alberghi diffusi della provincia proprio grazie al lavoro della Cooperativa Diaconia.

La Cooperativa Diacomia è l’Ente gestore della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e dal 2004 opera come Cooperativa Sociale iscritta all’albo regionale del Lazio. Con 21 soci e oltre 100 lavoratori dipendenti, è una delle principali realtà del terzo settore della provincia di Frosinone.

Diaconia nasce il 22 Aprile del 2004 da volontari della Caritas Diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino e per volontà del Vescovo della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e del direttore della Caritas Diocesana, con l’obiettivo di dotare la Diocesi stessa di un soggetto gestore. La Cooperativa si occupa di attività molto diverse tra di loro, per natura e per obiettivi da raggiungere. Accoglie persone in difficoltà, assiste anziani e disabili, è impegnata in attività turistiche e di agricoltura, organizza eventi pubblici e privati. Lo spirito di condivisione e l’obiettivo di inclusione sociale e lavorativa di persone in difficoltà, sono le linee guida che la Cooperativa adotta nello svolgimento quotidiano di tutte le sue diverse attività. Diaconia è iscritta all’albo regionale del Lazio delle cooperative sociali nella sezione A e B.

TG24 HA SEGUITO L’IMPORTANTE EVENTO CON LE PROPRIE TELECAMERE. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO.