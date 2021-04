Valmontone – Apre il primo drive in per vaccini anti Covid nel Lazio (foto) | TG24.info

A Valmontone è stato realizzato il primo Drive In per i vaccini anti Covid nel Lazio. Sarà attivo dal 19 aprile insieme ai nuovi hub che la Regione Lazio sta aprendo, potrà arrivare fino a 3 mila vaccinazioni al giorno.

Il drive in vaccinale di Valmontone ha sede all’outlet, la sua struttura si estende su un’area di 20.000 mq. Nato seguendo i modelli di successo attivi già negli Stati Uniti e dalla collaborazione tra assessorato alla Salute, Comune di Valmontone, Asl Roma 5 e Valmontone Outlet sarà uno dei centri vaccinali più grandi della regione Lazio e il primo in Italia all’interno di un outlet. Il drive in consentirà una maggiore rapidità nell’afflusso e nel deflusso degli utenti e di tutte le operazioni vaccinali. Queste le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti “Questo centro è diverso dagli altri, perché qui tutto il percorso, dall’accettazione, si potrà fare in auto senza mai scendere dall’auto e in totale sicurezza. Qui puntiamo a somministrare a regime 3mila vaccini al giorno, quando arriveranno le dosi. Con i vaccini anti Covid stiamo lavorando per costruire le premesse per riaprire. Soprattutto per non chiudere più e restituire un futuro ai nostri giovani. Questi centri rappresentano luoghi di ritorno alla vita.” Intanto è in allestimento un nuovo hub vaccinale al centro commerciale Porta di Roma e sarà presto operativo il nuovo centro vaccinale La Vela del Policlinico Universitario Tor Vergata.

Anna Ammanniti