Vallecorsa – Francesca Sacchetti eletta nella Consulta dei Giovani Amministratori di ANCI Lazio | TG24.info

“Con grande orgoglio, annuncio la mia elezione nella Consulta dei Giovani Amministratori di ANCI Lazio, avvenuta il 5 maggio durante l’assemblea regionale tenutasi presso il Complesso Selva dei Pini a Pomezia”.

Lo fa sapere Francesca Sacchetti, dirigente provinciale Lega e assessore al Comune di Vallecorsa.

“Essere parte di questo importante organismo – dice Sacchetti – è per me motivo di soddisfazione e responsabilità. La Consulta rappresenta un’opportunità concreta per dare voce alle istanze dei territori, costruire sinergie tra giovani amministratori e contribuire attivamente alla crescita e all’innovazione dell’amministrazione locale. Ringrazio l’on. Pasquale Ciacciarelli, l’on. Nicola Ottaviani e l’on. Mario Abbruzzese, per aver puntato su di me! E la mia comunità di Vallecorsa, che continuo a servire con passione e impegno nel mio ruolo di assessore. Questo nuovo incarico nella Consulta – conclude – mi stimola a fare ancora di più per rappresentare con determinazione le esigenze della nostra provincia e rafforzare il legame tra enti locali e cittadini. Un augurio di buon lavoro a tutti i colleghi eletti e al nuovo coordinatore Angelo Mattoccia, sindaco di Pofi. Insieme, con spirito di squadra e visione condivisa, possiamo fare molto”.