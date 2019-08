Valle di Comino – Festival delle Storie: da Pupi avati a Carlo Cottarelli

Dal 25 al 31 agosto torna la narrazione culturale del ‘Festival delle Storie’, con decine di incontri e percorsi in sette paesi per scoprire la splendida.

L’economista Carlo Cottarelli, l’ex Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, il giornalista Corrado Formigli e la ricercatrice NASA Emma Gatti, il regista Pupi Avati e Nunzia De Girolamo: quest’anno il ‘Festival delle Storie’ si presenta come una delle manifestazioni più ricche dell’estate, grazie ad un ‘cast’ di ospiti di ogni tipo: scrittori, artisti, giornalisti, imprenditori ed eccellenze italiane in diversi settori. Ognuno di essi sarà pronto ad incantare il pubblico con i propri racconti: storie personali, storie da non dimenticare, storie di viaggi e di imprese, di fallimenti, di vittorie, di amori e di amicizie.

Il ‘Festival delle Storie’ nasce con l’idea di portare la cultura nelle piazze, nelle strade, in spazi storici da recuperare, come castelli, conventi, ville ottocentesche, roccaforti. Tutti gli incontri, infatti, si svolgeranno in una costellazione di paesini della Valle del Comino (FR), nel versante laziale del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sotto Montecassino, a a circa dieci chilometri da Sora e Cassino. Si tratta di luoghi unici: paesi di mille, tremila, cinquemila abitanti, dove è celato un grande patrimonio artistico e dove lo sguardo, all’orizzonte, si perde nel verde della natura ciociara. L’edizione del 2019 avrà come filo conduttore gli animali “fantastici” della valle di Comino: lince, lupo, orso, aquila, pecora quadricorna, volpe e capriolo.

Oltre agli ospiti già nominati, dal 25 agosto al Festival delle Storia ci saranno gli scrittori Mimmo Gangemi, Manlio Castagna, Vanni Santoni, Isabella Auci, Marina Mander, Mauro Garofalo, Simona Lo Iacono, Cinzia Leone, i poeti Davide Rondoni e Cettina Caliò, Ivan Zazzaroni, Carlo Pernat, Grazia Di Michele, Marino Bartoletti.

Ideato e organizzato da Vittorio Macioce e da Rachele Brancatisano, il Festival delle Storie è una sorgente traboccante di racconti, pensieri e idee. Nel corso delle diverse edizioni hanno partecipato al Festival moltissimi personaggi appartenenti al mondo culturale italiano e internazionale, con la partecipazione di un grande pubblico pronto ad ascoltare i racconti di giornalisti, scrittori, registi, imprenditori e artisti; oltre che per scoprire le bellezze naturali e culinarie di una gemma d’Italia.

Tra i vari personaggi che hanno partecipato al Festival delle Storie, ricordiamo:

Giovanni Floris, Francesco Guccini Carla Fracci, Gianni Rivera, Antonino Zichichi, Roberto Vecchioni, Rosella Postorino, Marco Travaglio, Geppi Cucciari, Francesco Moser, Antonio Pennacchi, Giorgio Lauro, Claudio Sabelli Fioretti, Chiara Gamberale, Maurizio De Giovanni, Francesco Bianconi (Baustelle), Niko Romito, Walter Veltroni, Vittorio Feltri, Vinicio Capossela, Nicola Porro, Luciano De Crescenzo, Stephen Amidon, Dan Fante, Giampiero Mughini, Marco Tardelli, Dacia Maraini, Mimmo Gangemi. (Fonte: comunicato stampa)