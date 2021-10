Valcomino – Viabilità e sicurezza stradale, dalla Regione partono i contributi | TG24.info

Rinasce un importante tratto stradale grazie all’interessamento del consigliere regionale Loreto Marcelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio.

Ad essere riqualificato sarà un tratto della SR 82. In programma anche la messa in sicurezza della strada 627 della Vandra per il tratto di competenza dei comuni di Broccostella e Vicalvi per la quale sono stati stanziati ben 300 mila euro. “Dopo il mio interessamento nei mesi scorsi e le varie interlocuzioni con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Tutela del Territorio Mauro Alessandri e con l’Amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo – ha sottolineato Marcelli – ho avuto la conferma che il progetto per la riqualificazione della SR 82 della Valle del Liri, per la messa in sicurezza della sede stradale con elevato stato di ammaloramenti tra il Km 47+777 ed il Km 58+908, per un importo di 700 mila euro, è pronto e in attesa di essere approvato per la trasmissione all’ufficio gare della Regione Lazio. Ringrazio l’assessore Alessandri e l’Amministratore unico di Astral Antonio Mallamo – conclude il consigliere Loreto Marcelli – per la disponibilità data e per aver confermato che un’arteria trafficata come la SR 82 necessitasse di interventi rilevanti. Il tema della viabilità è uno dei punti cardine della politica regionale del Movimento 5 Stelle, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il miglioramento delle arterie strategiche della nostra regione”.

Caterina Paglia