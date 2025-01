Valcomino – Troppi incendi e territorio a rischio con caldo e siccità, il 15 giugno parte la Campagna Aib | TG24.info

Troppi incendi negli ultimi mesi hanno attivato prima del tempo numerose squadre di Volontari della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Le raccomandazioni non sono bastate: i roghi in diverse zone della Valle di Comino, come a Villa Latina, Atina, Alvito e San Donato sono stati arrestati solo grazie al pronto intervento degli operatori di turno, ma ettari di terreni e oliveti sono andati in fumo. Oggi, il Nucleo Protezione Civile di Atina e i Volontari dell’ANVVFC di San Donato intendono ricordare a tutti che dal prossimo 15 giugno fino al 30 settembre, nella Regione lazio partirà il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Si tratta della Campagna Aib che ha come obiettivo primario quello di individuare e prevenire le zone a rischio di incendio boschivo e di interfaccia. “Pertanto, – ricordano e sottolineano i Volontari della Protezione Civile – che è tassativamente vietato accendere fuochi di sterpaglie e di ogni genere. In questi giorni di estremo caldo e siccità il rischio è molto elevato. Aiutateci ad evitare che vada in fumo il nostro amato ambiente”. In caso di avvistamenti di roghi è possibile rivolgersi al 112 oppure direttamente alla Sala Operativa della Regione Lazio, digitando 803555.

Caterina Paglia