Valcomino / Picinisco – Al via i primi interventi urgenti a seguito del nubifragio

Nubifragio del 15 ottobre, una data che rimarrà nella storia. Al via i primi interventi urgenti della Protezione Civile, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno provocato danni incommensurabili.

Rimossa la frana, strada ancora chiusa a Borgata Liscia che collega i comuni di Picinisco e San Biagio Saracinisco, il sindaco Marco Scappaticci, unitamente ai colleghi della Valle di Comino, ha inteso richiedere alla Regione Lazio il riconoscimento dello stato di calamità naturale e dello stato di emergenza, ai sensi della Legge n.2/2014, come modificata dalla n.8/2020. In tal senso, la normativa prevede la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate in seguito all’alluvione. Sono comprese anche le attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici al patrimonio edilizio. Pertanto, gli interessati potranno far pervenire al Comune di Picinisco, entro e non oltre sabato 24 ottobre, la segnalazione e la quantificazione del danno, redatta sulla modulistica debitamente compilata, da scaricare sul sito ufficiale del Comune. Lo stesso procedimento è stato attuato dagli altri Comuni colpiti: Atina, Villa Latina, San Biagio Saracinisco, Settefrati e Sant’Elia Fiumerapido.

Caterina Paglia