Valcomino – Parco: rilancio turistico e sviluppo economico sostenibile si trovano nelle aree interne

Il rilancio turistico del territorio parte dalle aree interne protette, dai Parchi e dal buon senso, per uno sviluppo economico sostenibile. Si tratta, in sostanza, dell’interessante proposta dall’Associazione ambientalista “Orso and Friends” che più volte si è battuta per la tutela e la salvaguardia dell’orso bruno marsicano e per le potenzialità, non limitazioni, che il Parco nazionale è in grado di offrire. Oggi, con una maggiore consapevolezza, l’Associazione intende proporre la realizzazione del “Parco dell’Appennino Ciociaro”, verso il quale indirizzare il flusso turistico.

“Le aree protette – spiegano da Orso and Friends – rappresentano una delle maggiori opportunità di crescita economica. Anche perché il paesaggio e l’ambiente sono un ‘asset’ unico del territorio ciociario. Inoltre, il turismo legato ai Parchi è uno dei pochi in continua crescita. Inoltre, siamo situati in un luogo strategico, tra due città come Roma e Napoli, con milioni di abitanti che possono raggiungerci in circa mezz’ora. Ancora però, a differenza del vicino Abruzzo, nel Lazio il patrimonio naturale nono viene messo in condizioni ideali per crescere e rendere. E’ un dato concreto che oggi ci sia una domanda formidabile di ambiente-natura-benessere che, aggiunta al patrimonio storico, culturale e religioso di cui disponiamo, potrebbe essere una proposta turistica unica e accattivante. Tutto ciò non deve ridursi ad un logo, ma andare avanti cambiando modo di pensare e fare politica”. La proposta dell’Associazione Orso and Friends oggi, più di ieri, acquista un significato più alto che, ai tempi del Covid-19, guarda oltre l’orizzonte con concretezza e voglia di risollevare il territorio con idee progettuali fattibili.

Caterina Paglia