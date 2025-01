Valcomino / Parco – Il Parco diventa la location di un film che sarà girato tra marzo e aprile. Aperte le selezioni | TG24.info

Il più antico Parco Nazionale d’Italia, dopo aver compiuto i suoi primi 100 anni, apre di nuovo le porte al cinema. Opi e Pescasseroli saranno le località principali nelle quali verranno girate le scene di un lungometraggio prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle.

Sono ufficialmente aperte le selezioni per il casting con un doppio appuntamento: mercoledì 1 marzo a Pescasseroli, presso il Centro Anziani Maria Boccia, in piazza Gabriele D’Annunzio, dalle 10 alle 19 e giovedì 2 marzo, nella stessa fascia oraria, ad Opi, presso il Centro Polivalente, nel viale Domenico Ursitti. Le riprese del film avranno inizio tra marzo ed aprile. Chiunque sia realmente interessato a far parte dei figuranti deve presentarsi con una copia del documento d’identità, codice fiscale e iban per il pagamento. Sono richieste comparse dai 18 anni di età in su. Sarà inoltre necessario compilare un modulo e firmare una liberatoria. Si tratta senza dubbio di una interessante opportunità sia per scoprire nuovi talenti locali sia per valorizzare, in maniera diversa, le peculiarità che offre il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Caterina Paglia