Valcomino – Gran finale della Rassegna Echi nel Vento | TG24.info

Musica, tradizioni, cultura e identità nell’ intenso viaggio del Festival itinerante che si è concluso con un gran finale sabato 18 dicembre. Enormi i consensi ottenuti dalla II edizione della Rassegna Echi nel Vento, dedicata agli strumenti aerofoni d’Europa ed organizzata dall’Associazione di promozione sociale Calamus che ha animato i centri di Villa Latina, Atina, San Donato Valcomino, Gallinaro, Viticuso e Picinisco.

“Nelle Chiese più belle della Valle e nelle piazze dei borghi storici abbiamo avuto la possibilità di ascoltare ospiti d’eccezione e musicisti straordinari da tutta Italia – hanno sottolineato da Calamus -. Filo d’Arianna di tutti gli appuntamenti la zampogna, presentata in tutte le sue declinazioni territoriali e tradizionali. Con il sostegno della Regione Lazio – Lazio Crea, questi eventi interculturali ci hanno accompagnato per circa un mese alla scoperta ancora di un mondo unico, quello degli strumenti aerofoni del nostro territorio e di tutta Europa. Il pubblico costante e appassionato, le numerose presenze istituzionali, i giornalisti, gli studiosi, gli accademici, sono stati accomunati dalla consapevolezza dell’importanza della tradizione legata a questi antichissimi strumenti musicali, che fanno parte e pieno titolo del nostro patrimonio storico e che possono davvero rappresentare una risorsa sostenibile per l’intera area di riferimento”.

Un percorso fatto di incontri, concerti, degustazioni, master class, mostre e conferenze. Grande poi la soddisfazione del Presidente dell’Associazione Calamus Massimo Antonelli.

“Sebbene in molti ricolleghino la zampogna esclusivamente al Natale e alla musica che si suona nel periodo delle feste – ha voluto precisare Antonelli – questo strumento vanta, in realtà, una tradizione lunghissima, tanto da annoverare testimonianze risalenti alla Roma imperiale. Si tratta certamente di uno strumento fortemente legato alla civiltà contadina e questo status lo ha fatto considerare a lungo uno strumento umile. Oggi, fortunatamente, si può affermare che l’immagine della zampogna sia stata fortemente rivalutata e che, finalmente, lo strumento gode della dignità che merita. Lo scopo della Rassegna è proprio quello di sviluppare ancora di più non solo la musica legata alle zampogne, ma anche l’artigianato e l’economia, in un’ottica sempre più internazionale”.

I partner di Echi nel Vento sono stati, oltre alla Regione Lazio, la XIV Comunità Montana Valle di Comino, la Banca Popolare del Cassinate, l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, l’Amministrazione Provinciale di Frosinone, i Comuni di Villa Latina, Atina, San Donato Valcomino, Picinisco, Gallinaro, Viticuso. Tra le collaborazioni anche il del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, l’Università degli studi del Molise, l’Università degli studi di Firenze, l’Università Statale di Milano, la Camere di Commercio di Frosinone e Latina, oltre che di numerose Associazioni del territorio quali Pastorizia in Festival di Picinisco, l’Associazione Zampognari di Villa Latina, ProLoco di San Donato VC e Picinisco, l’Associazione Le Nuvole Teatro. Un’iniziativa destinata a crescere e a promuovere il territorio.

Caterina Paglia