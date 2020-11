Valcomino – Ecosostenibilità con le colonnine per ricarica delle auto elettriche

Il Gal Verla promuove l’ecosostenibilità per uno sviluppo sano, nel rispetto dell’ambiente, attraverso l’installazione di 64 impianti nei 32 Comuni della Provincia di Frosinone.

“Si tratta di un passo concreto verso l’economia sostenibile e circolare nel nostro territorio – ha spiegato in una nota il presidente del Gal Loreto Policella. L’idea delle colonnine per ricaricare le auto è parte integrante di un progetto più ampio che riguarda la riconversione della mobilità sostenibile e la tutela della salute pubblica. L’intervento, in parte già avviato, segna l’ingresso nel vivo del ‘Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima’ sottoscritto nel dicembre 2019 dall’Assemblea del Patto dei Sindaci ‘Terre di Comino Smart Land’ e accettato nel maggio scorso dall’Unione Europea. A realizzarlo sarà l’azienda italiana Be Charge, attiva sul territorio nazionale, tramite un investimento pubblico pari ad oltre 150 milioni derivante per intero dai fondi europei”. Da anni ormai il Gruppo di Azione Locale che ha sede ad Alvito, finanzia progetti a cittadini, imprese, Comuni ed Associazioni, utilizzando proprio i progetti comunitari per preservare le eccellenze naturalistiche e territoriali. Il protocollo per la mobilità e l’energia prevede l’installazione gratuita delle stazioni di ricarica, 64 in tutto, presso le Amministrazioni che hanno scelto di dare un’impronta ecologica e innovativa. “L’attivazione di questi impianti – ha sottolineato Policella – è fondamentale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica nel territorio del Patto dei Sindaci. Abbassando i livelli di inquinamento si otterrà una migliore qualità dell’aria: un fattore indispensabile ai tempi del Covid-19 . A trarne vantaggio sarà anche il mercato della mobilità elettrica, da troppo tempo frenato dalla mancanza delle infrastrutture di ricarica, nel quadro più ampio della riconversione all’economia e a basse emissioni di carbonio”.

Le colonnine da 22 KW permettono una ricarica veloce delle auto elettriche e si inseriscono armoniosamente nell’arredo urbano. Per usufruire al meglio del servizio sarà messa a disposizione di tutti i cittadini un’app gratuita attraverso la quale si potranno localizzare e raggiungere tutte le centraline attive. A sposare l’iniziativa saranno i comuni di: Alvito, Campoli Appennino, Vicalvi, Casalvieri, Gallinaro, San Donato, Settefrati, Picinisco, San Biagio Saracinisco, Villa Latina, Acquafondata, Vallerotonda, San Vittore, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno, Villa Santa Lucia e Strangolagalli. Il futuro è alle porte, grazie al Gal e all’Unione Europea.

