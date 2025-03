Unicas – Successo d’iscrizioni per il Corso d’Alta Formazione in Management PA e Pubblica Sicurezza | TG24.info

47 iscritti da tutta Italia, nella maggioranza agenti di polizia locale, provinciale e di Stato, ma anche professionisti e neo laureati interessati ad investire nella formazione d’alta qualificazione. Questo il profilo dei discenti ammessi al Corso d’Alta Formazione in “Management per la PA e la Pubblica Sicurezza”.

Obiettivo del corso è quello di integrare molteplici e differenti competenze manageriali (giuridiche, politologiche, sociologiche) acquisendo una preparazione e un approccio marcatamente interdisciplinare sui temi propri delle amministrazioni pubbliche: tra di essi, in particolare, il miglioramento della performance, il governo digitale, l’organizzazione della macchina amministrativa con particolare riguardo al tema della sicurezza urbana.

“Mai come quest’anno le richieste sono state numerose” afferma il direttore prof. Lucio Meglio, esprimendo grande soddisfazione per il sempre maggiore riscontro dimostrato negli ultimi tre anni dal personale delle amministrazioni pubbliche che trovano in queste proposte una valida opportunità formativa da spendere nel mondo del lavoro, anche e soprattutto alla luce delle direttive del Ministero della Funzione Pubblica che invitano alla formazione continua del personale in servizio presso le PA. Al corso hanno aderito, con apposite convenzioni, l’Amministrazione Provinciale di Frosinone e il Comando di Polizia locale di Roccasecca con una riserva di posti per il personale in servizio presso i propri Enti.

L’avvio venerdì 21 marzo 2025 in videoconferenza, con una lezione inaugurale che vedrà la partecipazione, in qualità di relatore, del vice direttore di Rai Cultura Lorenzo Ottolenghi che dibatterà con i partecipanti sul tema: la percezione mass mediatica della sicurezza urbana.

Le lezioni si svolgeranno, in modalità telematica, ogni venerdì e sabato e vedranno, accanto ai docenti interni dell’Ateneo, la partecipazione di professionisti di alta qualificazione quali Questori e dirigenti della Polizia di Stato.