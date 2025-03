Unicas e Comunità Montane insieme per realizzare un report sugli indicatori di sviluppo territoriale | TG24.info

L’obiettivo è analizzare le potenzialità inespresse e supportare eventuali riprogrammazioni delle risorse.

Prosegue la fattiva collaborazione tra l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, per mezzo del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, e due delle Comunità Montane del basso Lazio: XV Valle del Liri e XVI Monti Ausoni di Pico.

Dopo la realizzazione del Corso di Alta Formazione in Progettazione e pianificazione dello sviluppo territoriale, rivolto agli amministratori locali e giunto alla sua seconda edizione, che si è avviata nel mese di gennaio, i due Enti guidati dai commissari dr.ssa Rossella Chiusaroli (XV Comunità Valle del Liri) e dr. Francesco Piccirilli (XVI Comunità Monti Ausoni di Pico) hanno siglato un Accordo di collaborazione con il DIPSUSS per collaborare alla realizzazione del Report sugli indicatori di sviluppo locale dei propri territori di competenza. La ricerca, diretta dal prof. Lucio Meglio, associato di sociologia, persegue un obiettivo strategico generale: disporre di dati e indicatori territoriali aggiornati per osservare le potenzialità inespresse e supportare eventuali riprogrammazioni delle risorse promuovendo un dibattito pubblico informato.

A tal proposito, sul piano operativo, gli obiettivi specifici saranno:

• produrre conoscenza del territorio delle Comunità Montane, con analisi orientate alla individuazione di elementi caratterizzanti i contesti di riferimento;

• elaborare analisi, dati, metadati e indicatori inseriti in una apposita Banca dati con le informazioni per ambiti tematici, per sistemi locali, per aggregazioni tematiche e caratterizzanti le dinamiche dello sviluppo locale, per singolo comune;

• elaborare un modello di supporto alle decisioni per la valutazione degli impatti delle politiche di sviluppo locale, in funzione anche di una allocazione ottima delle risorse da impegnare nel ciclo della programmazione degli interventi.

«Le Comunità Montane potranno avere a loro disposizione uno strumento molto importante, una ricerca volta all’individuazione degli indicatori dello sviluppo territoriale utili al fine di migliorare le capacità inespresse dell’intero territorio provinciale – afferma il prof. Meglio – Il traguardo è quello di contribuire a dare un valore aggiunto al sistema economico del territorio frusinate. Ringrazio i commissari Chiusaroli e Piccirilli per aver creduto nella costruzione di attività concrete e di prospettiva con l’Ateneo finalizzate allo sviluppo del territorio». La ricerca avrà la durata di un anno al termine del quale sarà pubblicato e presentato il Report sugli indicatori di sviluppo territoriale.