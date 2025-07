Unicas – Corso di Alta Formazione in “Management per la PA e la Pubblica Sicurezza”, oggi la cerimonia di consegna degli attestati (VIDEO) | TG24.info

Nel pomeriggio di oggi, 11 luglio, l’Aula magna del Campus Folcara dell’Unicas ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna degli attestati finali del Corso Universitario di Alta Formazione in “Management per la PA e la Pubblica Sicurezza”.

Alla cerimonia hanno partecipato da remoto il direttore del Dipartimento di Scienze Sociali prof. Roberto Baronti Marchiò, l’Eurodeputato on. Dario Nardella e l’Assessore alla Protezione civile della Regione Lazio on. Pasquale Ciacciarelli. In sala presente il prefetto vicario di Frosinone dott. Giovanni Luigi Bombagi e il già Questore e Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Giovanni Aliquò, docente del corso. In apertura il direttore del corso prof. Lucio Meglio ha letto una lettera di saluto inviatagli dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Nardella ha sottolineato il ruolo fondamentale della formazione degli agenti di polizia locale sul tema della sicurezza urbana intesa come luogo di costruzione di una comunità dove sicurezza e qualità della vita sono inscindibili. Ciacciarelli ha esposto le azioni messe in atto dalla Regione Lazio per la gestione della complessa macchina di assistenza della Protezione civile impegnata su vari fronti quali il Giubileo a Roma ed attualmente l’emergenza incendi.

Il Corso ha avuto la durata di 5 mesi per 88 ore di docenza ed ha visto la partecipazione di 46 discenti provenienti da tutta Italia, dal Trentino alla Puglia, passando per la Sardegna, il più numeroso dell’Ateneo cassinate. Quasi tutti gli iscritti provengono dalle Forze dell’Ordine di ogni corpo (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale e Polizia Provinciale). Sicuramente è stato questo uno dei punti di forza del percorso formativo – spiega il prof. Lucio Meglio ideatore e direttore del corso – aver messo in contatto appartenenti ai diversi corpi delle Forze dell’ordine creando un corso interforze ed interdisciplinare dove il tema della sicurezza urbana è stato delineato in tutte le sue molteplici declinazioni: aspetti sociali, normativi, di comunicazione del rischio, di coordinamento delle forze di Polizia, di organizzazione delle risorse umane e dell’applicazione delle nuove tecnologie ai sistemi di sicurezza. Di alta qualificazione il corpo docente formato da prefetti, questori e dirigenti di Polizia di Stato.

Un percorso unico che ha collocato l’Unicas al vertice nazionale della formazione nel campo della Pubblica sicurezza. Percorso formativo che proseguirà anche nei prossimi anni accademici.

GUARDA IL NOSTRO SERVIZIO.