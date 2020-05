ULTIM’ORA Sora – Canale verde fluorescente, preoccupazione ma niente di tossico (video/foto)

Le acque di un piccolo canale, adiacente il mulino dismesso che si trova in via Marsicana, nel pomeriggio di oggi, si sono tinte di verde fluorescente.

Il singolare colore del piccolo corso d’acqua ha allertato i residenti che hanno avvisato subito la Polizia locale. Immediato il loro intervento e il successivo coinvolgimento dell’Arpa Lazio, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione.

Da una prima analisi, si è subito pensato alla fluoresceina, una polvere solubile in acqua per il rilevamento di perdite. Sembra che questo colorante non abbia alcun impatto di tipo ambientale, se non quello di conferire un colore insolito all’acqua.

In base ad una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la fluoresceina sia finita nel canale a seguito di un recente intervento sulla rete idrica. Sono tuttora in corso accertamenti per verificare la natura della sostanza e come sia finita in quel luogo.

FraM