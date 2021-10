ULTIM’ORA Roma – È Roberto Gualtieri il nuovo sindaco della Capitale | TG24.info

Il neo sindaco Roberto Gualtieri: “Sarò il sindaco di tutte le romane e i romani, ora rilanciare la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e farla crescere”.

Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma, ha vinto al ballottaggio superando l’avversario, candidato sindaco della coalizione di centro destra Enrico Michetti. Queste le parole di Gualtieri “Volevo ringraziare le romane ed i romani per questo risultato così significativo, sono onorato della fiducia che mi è stata accordata. Metterò tutto il mio impegno per onorarlo. Sarò il sindaco di tutti, delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare, per essere una città produttiva, una città della cultura, della scienza, dell’innovazione, vicina alle persone”.