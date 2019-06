ULTIM’ORA Regione – Parco, muore un cucciolo di orso: si indaga per risalire alle cause

Rinvenuti i resti di un cucciolo di orso bruno marsicano.

Un’altra triste notizia per la fauna selvatica che vive nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Nel corso di un normale servizio di controllo da parte del Personale di Sorveglianza, questa mattina sono stati trovati, in località Colli Bassi a Pescasseroli, peli e costole appartenenti ad un cucciolo di orso morto nei mesi scorsi.

Dai pochissimi resti – spiegano in una nota dall’Ente Parco – che saranno conferiti ad Ispra (Varese) e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per gli esami necessari, non risulta ancora possibile stabilire le cause della morte. Di conseguenza, è stata disposta una perlustrazione della zona anche con l’ausilio dell’Unità Cinofila dei Carabinieri Forestali, al fine di rintracciare eventuali ulteriori resti ed elementi in grado di far chiarezza su questo tragico decesso si un plantigrado, simbolo del Parco Nazionale”.

Caterina Paglia