ULTIM’ORA Regione – Lazio in zona gialla, aumentano i ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva | TG24.info

Da lunedì 3 gennaio il Lazio con le regioni Lombardia, Piemonte e Sicilia passerà in zona gialla.

Secondo quanto si apprende è in arrivo l’ordinanza del Ministro della Salute per il passaggio di fascia. L’espansione della variante Omicron ha accelerato la diffusione del virus, che per il momento, soprattutto sui soggetti vaccinati, si sta dimostrando meno aggressiva delle precedenti. Le regole non cambieranno con la zona gialla, in quanto l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto era stato già introdotto dal Governo. Nel Lazio il tasso di occupazione dei posti letto è del 17,5% per i pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri e del 12,5% per i pazienti in terapia intensiva. Le soglie fissate dal governo per il passaggio in zona gialla sono 15 per cento e 10 per cento. La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e quindi a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di Trento e Bolzano e la Calabria, gialle dalla settimana ancora precedente, si aggiungono le quattro che dal 3 gennaio cambieranno fascia portando ad 11 il totale delle Regioni gialle.

Anna Ammanniti