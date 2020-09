Roma – Viabilità, chiusa per una notte la rampa di immissione sul GRA Nella notte tra il 7 e l’8 settembre lavori di pavimentazione in notturna. Per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di...

Paliano – Sequestrata cocaina, marijuana e hashish In questo fine settimana la Compagnia Carabinieri di Anagni ha predisposto un particolare servizio di controllo per la prevenzione e repressione dei reati in genere e dei reati legati al...

ULTIM’ORA Colleferro – Omicidio Willy Monteiro, arrestati quattro giovani di Artena I quattro giovani responsabili di aver ucciso Willy Monteiro sono stati arrestati con l’accusa di omicidio preterintenzionale in concorso. Il 21enne di Paliano ucciso nelle prime ore di questa tragica...

Ferentino – Pizzicato mentre cede la droga, viene perquisito e ne salta fuori dell’altra: arrestato I Carabinieri di Ferentino hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 55enne del luogo (già censito per reati specifici). Questi è stato bloccato dai militari...

Ferentino – Sterpaglie a fuoco sulla Morolense, incendio spento dai volontari Aver Rogo di sterpaglie oggi in via Morolense, non distante da alcune fabbriche, in territorio di Ferentino. L’incendio, molto probabilmente di origine dolosa, è stato spento dopo qualche ora dai...

Anagni – Prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri in azione In questo fine settimana la Compagnia Carabinieri di Anagni ha predisposto un particolare servizio di controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione di reati in genere nonché in materia...

ULTIM’ORA – CORONAVIRUS, 12 nuovi casi positivi in provincia di Frosinone “Nelle province si registrano 29 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono undici i casi e di questi sette sono di rientro dalla Romania e...

ULTIM’ORA Regione – CORONAVIRUS, su quasi 11 mila tamponi i nuovi positivi sono 122 “Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 122 casi di questi 67 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e...

Arpino – Multe e carroattezzi, basta poco per evitarli! Nella mattinata odierna, come ogni domenica, presso la Città di Cicerone si è svolto il mercato settimanale. Piazzale Pasquale Rotondi, piazza San Francesco Saverio M.B. e corso Tulliano sono interessati...