ULTIM’ORA Msgc – Nessun contagio sul territorio comunale, chiusi i due cimiteri

A comunicarlo è il sindaco Angelo Veronesi.

<Vi informo che a tutt’oggi, ufficialmente, nessun caso di positività al Coronavirus ovvero virus Covid-19 è da registrarsi nel nostro comune -ha dichiarato il primo cittadino- Unitamente alle forze dell’prdine, al comando della stazione dei carabinieri e alla Polizia locale monitoriamo continuamente coloro che sono stati posti obbligatoriamente in quarantena a titolo precauzionale e coloro che con grande responsabilità hanno autonomamente adottato tale misura. Particolare attenzione abbiamo dovuto prestare e prestiamo nei confronti di coloro che, provenienti da fuori regione Lazio, soprattutto dalle “zone rosse”, veri focolai, sono rientrati nel nostro comune senza alcun avviso e registrazione dovuta, e gironzolavano liberamente ed irresponsabilmente per il nostro territorio. Immediatamente individuati, sono stati posti obbligatoriamente in quarantena. Ogni misura finalizzata al contrasto e contenimento del Covid-19 dettata dai DPCM, Ordinanze Ministeriali e Regionali, è stata diffusa tramite il sito web istituzionale, manifesti murali e locandine affisse nelle varie bacheche e negli esercizi commerciali.

Vista l’ordinanza del 20 marzo del Ministero della Salute che fissa nuove ed ulteriori misure con divieto, tra l’altro, di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici finalizzate ad impedire alle persone di passeggiare e soprattutto di stare troppo tempo fuori casa, si è proceduto in tale ottica a disporre la chiusura dei cimiteri del nostro territorio, Capoluogo e Colli, a decorrere da domenica 22 marzo e fino a nuova disposizione, fatta eccezione per il seppellimento delle salme. Nei giorni scorsi si è proceduto ad effettuare una oculata sanificazione di tutto il territorio comunale e degli interni dei nostri due cimiteri. Un ringraziamento particolare al comandante della locale stazione dei carabinieri Giovanni Graziani, al comandante della Polizia locale Fabrizio Mancini e alla dottoressa Luigia Nardozi per il congiunto prezioso lavoro che svolgono per l’intera cittadinanza, finalizzato al contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Siamo tutti coscienti che stiamo vivendo un momento particolare e siamo tutti con il cuore triste ma, state certi che ce la faremo. Siamo abituati a lottare. Vinceremo anche questa guerra. Il rimedio è nel rispettare e far rispettare le misure adottate. Lontani solo fisicamente ma uniti nel cuore. Restate in casa. Preghiamo e confidiamo nel nostro Signore, il mondo è nelle sue mani. Un abbraccio virtuale a tutti>.