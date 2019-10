ULTIM’ORA Frosinone – Precipita con il parapendio: recuperato dall’eliambulanza

Campo Staffi, precipita con il parapendio su una cresta di circa 1800 metri poco distante dal luogo del decollo.

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio nel pomeriggio di oggi in località Campo Staffi, nel comune di Filettino in provincia di Frosinone. Come riportato nella nota del

CNSAS Lazio l’uomo, di 50 anni e residente in Abruzzo in provincia de L’Aquila, si era alzato in volo intorno alle ore 13:00 quando – presumibilmente per una chiusura improvvisa della vela del parapendio – è precipitato su una cresta di circa 1800 metri poco distante dal luogo del decollo.

Sul posto è giunta l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il personale sanitario del 118 e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che hanno provveduto a recuperare l’infortunato che presentava diversi traumi, pare localizzati soprattutto al volto. L’uomo è stato dunque elitrasportato a Roma al Policlinico Agostino Gemelli. Non sarebbe in pericolo di vita.