ULTIM’ORA Fiuggi – Coronavirus, è morto un uomo di 83 anni

Continua inarrestabile la sua corsa il Covid in Italia, i dati dei bollettini giornalieri parlano di numerosi contagi e morti.

Sono 1.308.528 le persone che dall’inizio della pandemia Covid-19 hanno contratto il Coronavirus in Italia. Ieri si è registrato un aumento di 36.176 casi, i decessi sono 653 in 24 ore, portando il totale dei morti per Covid in Italia a 47.870. L’incremento giornaliero dei guariti è di 17.020, il totale delle persone che sono state dimesse è quindi di 498.987. Attualmente in Italia ci sono 761.671 persone positive. Il Lazio tiene bene la curva del contagio, è nella zona gialla con un rischio moderato. Oggi la Asl di Frosinone ha comunicato la morte per Covid 19 di un uomo di Fiuggi di 83 anni, di un uomo di 75 anni residente a Vallerotonda, di un 76enne di Frosinone, di un 64enne di Anagni e di un 46enne di Cassino.

Anna Ammanniti