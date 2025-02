ULTIM’ORA – ELEZIONI: Solo il 14,19% al voto (affluenza ore 19). A Frosinone per le Comunali il 47% | TG24.info

Elezioni amministrative e referendum per la sola giornata di oggi, si vota dalle ore 7 alle ore 23. La seconda proiezione di affluenza alle urne è delle ore 19. I dati in Italia sono peggiori di quelli che i pessimisti potessero aspettarsi, vale a dire un’affluenza ai minimi storici per il voto dei Referendum (clicca qui) che al momento è al 14,19%.

Nel Lazio la percentuale di coloro che sono andati al voto alle ore 19 scende al 13,11% contro il 6,08 delle ore 12.

In provincia di Frosinone, invece, dopo il 5,78% degli aventi diritti al voto alle ore 12, dalla seconda proiezione delle ore 19 la percentuale di votanti per i referendum è del 13,25%. Il paese con il più basso numero di votanti è Boville Ernica dove ha votato appena il 6,26%.

Per le amministrative invece, ha votato il 48,75% degli aventi diritto a Frosinone alle ore 19 (dato in calo rispetto all’ultima votazione dove la percentuale era del 50,73%) A Frosinone città ha votato il 47,21%, mentre Piedimonte San Germano è il paese dove si è votato di più con il 59,16%

Nella tabella l’affluenza alle urne delle sole amministrative negli 8 comuni della provincia di Frosinone.

In serata, alla chiusura dei seggi, in programma alle ore 23, la proiezione definitiva dei Referendum. Seguirà, anche in caso di mancato raggiungimento del quorum lo spoglio, domani, lunedì dalle ore 14 lo spoglio per le Amministrative che Tg24 seguirà in diretta.

Alessandro Andrelli