ULTIM’ORA CORONAVIRUS Supino – C’è un nuovo caso di positività in paese

“Ho appena ricevuto la conferma che nel nostro paese è stato registrato un nuovo caso di positività al COVID-19”, così attorno alle ore 20.00 di questa sera il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta.

“La persona interessata – ribadisce il sindaco – è in isolamento così come sono in quarantena i familiari. Sembrava fossimo usciti da questo incubo, invece questa notizia ci riporta indietro e ci dimostra che non è ancora il momento di abbassare la guardia. Cerchiamo di rispettare le indicazioni sull’utilizzo delle mascherine e sul distanziamento, non viviamole come terribili costrizioni ma semplicemente come un piccolo ulteriore sacrificio da fare per uscire definitivamente da questo difficile periodo”.

Il paziente positivo, verrà reso noto domani, probabilmente dalla Asl e dalle Regione Lazio, visto che i dati pubblicati quotidianamente tengono conto degli esami effettuati fino alle ore 16.

Al. And.