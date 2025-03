ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: sono più di 68 mila i nuovi positivi e 140 morti | TG24.info

Il Ministero della Salute ha comunicato i dati ufficiali sul Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 68.052 i nuovi casi di positività, 140 le vittime. Sono stati effettuati 445.321 tamponi, il tasso di positività cala al 15,3%. Forte rialzo dei ricoveri (+577), su anche le terapie intensive (+32).

Il tasso di positività è sceso al 15,2%, rispetto al 21,9% di ieri. Sono 1.351 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 103. Oltre 13mila in Lombardia, 8mila in Emilia-Romagna, Toscana +6.952, Campania +6.653, Veneto +6.468, Marche +519.