ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: sono più di 197 mila i nuovi casi, 184 morti. Balzo dei ricoveri | TG24.info

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, oggi in Italia si sono registrati 197.552 nuovi casi al Covid. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 184. Processati 1.220.266 tamponi

Ennesimo balzo dei ricoveri ordinari, sono 14.930, ossia 339 in più rispetto a ieri e nelle terapie intensive +58, sono 1.557 i nuovi pazienti. Gli ingressi giornalieri sono 154. Sono 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 492.172. Il tasso di positività è al 16,2%, in calo rispetto al 22% di ieri. Sono 52.529 i guariti. Somministrate 114.503.583 dosi di vaccino da inizio campagna vaccinale. Il Veneto passa quota 21mila casi in 24 ore. In Toscana altri 16mila. Emilia Romagna e Lazio sfiorano i 15mila nuovi positivi.